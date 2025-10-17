Miami celebrará el centenario del nacimiento de la 'Reina de la salsa', Celia Cruz

El acto más destacado será el martes 21 de octubre, fecha de nacimiento de la cantante, día en el que la Fundación Celia Cruz convocó una misa de conmemoración en la Ermita de la Caridad, un santuario nacional dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, y uno de los lugares más simbólicos para la comunidad cubana en el exilio.

Bajo el lema ‘Unidos por Celia’, la ceremonia recordará “con gratitud y alegría” el legado musical y humano de la cantante, quien tuvo una conexión especial con Miami tras su exilio al mantener un vínculo estrecho con la comunidad cubana del sur de Florida, convirtiéndose en un símbolo cultural de la región.

El Museo de los Zapatos de Miami celebrará en la víspera, el lunes, el cumpleaños de la ‘Reina de la salsa’ con música, un pastel o torta, y una gran tarjeta de felicitación comunitaria que crearán los visitantes, en el Hotel Intercontinental.

En el mismo espacio, durante todo octubre se exhibe la muestra ‘Dancing Shoes: A Legacy in Motion’, que rinde homenaje a una de las facetas más reconocibles de Celia Cruz: su relación con el vestuario y, especialmente, con sus zapatos.

La exposición reúne calzado original de la cantante, diseñado por su zapatero por excelencia, el mexicano Miguel Nieto, entre las décadas de 1960 y 1970.

Los llamativos zapatos tipo voladizo que la cubana usaba en el escenario se convirtieron en una extensión de su personalidad.

“Con cada paso, Celia Cruz trazó un viaje de identidad, arte y transformación. Sus zapatos eran más que un adorno; contenían el ritmo de su historia”, publicó el museo en su sitio web.

El ciclo de homenajes continuará el 22 de noviembre con el concierto ‘Celia Sinfónica’ en el teatro Ziff Ballet Opera House, donde la Orquesta Sinfónica de la Universidad Internacional de Florida (FIU) reinterpretará los temas más conocidos de la cantante.

Se tratará de “un viaje musical y visual” que celebra la vida y el legado de Cruz a través de arreglos sinfónicos y proyecciones escénicas, de acuerdo con la organización.

Nacida en La Habana y exiliada en Estados Unidos desde 1960, Celia Cruz mantuvo con Miami una relación constante hasta su fallecimiento en 2003.

La ciudad, que alberga a la mayor diáspora cubana, no la olvida y se convirtió en uno de los lugares donde su música, con himnos como ‘La vida es un carnaval’ o ‘Quimbara’, encontró un eco duradero entre generaciones de latinoamericanos.