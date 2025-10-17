Suecia pide a China que libere al librero Gui Minhai tras reunión de ministros

"Hoy se cumplen diez años de la detención de Gui Minhai. El caso es de alta prioridad para el Gobierno", declaró la ministra en X y explicó que durante su visita a Pekín esta semana planteó el caso a Wang Yi.

"Nuestra postura es firme: Gui Minhai debe ser liberado y reunirse con su familia", reiteró en relación al activista chino-sueco, dueño de una librería especializada en libros críticos con el Partido Comunista.

En declaraciones a la agencia sueca TT, Stenergard señaló que el caso sigue siendo un gran obstáculo en las relaciones entre Estocolmo y Pekín, que considera al librero un ciudadano chino cuyo caso se ha gestionado conforme a la ley china.

Gui Minhai desapareció por primera vez en 2015 en Tailandia junto con cuatro otros empleados de su librería en Hong Kong y apareció poco más tarde en custodia china, desde donde declaró que había vuelto al país para asumir su responsabilidad por la muerte de una joven a la que supuestamente había atropellado en 2003.

Liberado en 2017 tras cumplir una condena de dos años de cárcel, al año siguiente fue detenido de nuevo por la policía china cuando viajaba a Pekín acompañado de diplomáticos suecos y en 2020 fue condenado a diez años de cárcel por "dar servicios de inteligencia ilegales a países extranjeros".