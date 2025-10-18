El brasileño Wagner Kreusch gana el festival español Flora de Córdoba

Según informó el festival, el jurado ha valorado la "visión de futuro" de la obra, "ejecutada de manera deslumbrante, donde la botánica se convierte en arquitectura y se integra perfectamente en el espacio, invitando al espectador a vivirla". Está instalada en el Palacio de Viana de la capital cordobesa.

Según indica el festival, si cualquier idea que se plantee en relación al futuro debe tener en cuenta al agua, Wagner Kreusch va un paso más allá, convirtiéndola en protagonista de su instalación y planteando un diálogo entre naturaleza, arquitectura y memoria cultural. E invita al espectador a repensar nuestra relación con ella desde la memoria del pasado y la urgencia del presente.

Una compleja estructura de cañas de bambú se sostiene sobre la fuente, como una ola vegetal y orgánica que hace un guiño a las formas curvas de los arcos del patio y, en ella, una planta tan común en los patios cordobeses como la aspidistra se convierte en un homenaje a la técnica india del beehive: utiliza vasijas cilíndricas de terracota para enfriar el agua y el ambiente, un sistema parecido al del botijo español.

Gracias a la flexibilidad y resistencia del bambú, el resultado es una estructura monumental que, al mismo tiempo, conserva la ligereza de lo efímero.

El jurado aprecia que se trata de "reinventar el patio mediante una inversión inesperada, en la que la naturaleza conquista la arquitectura proponiendo una solución de futuro basada en el cuidado y el equilibrio".