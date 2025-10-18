Policía de Costa Rica detiene a dos sujetos requeridos por la DEA por narcotráfico

En un operativo policial ejecutado en la zona sur costarricense, oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), detuvieron a un oficial de la Fuerza Pública y a otro hombre, para que sean extraditados a los Estados Unidos.

"Se le acusa de ser miembros de una organización narcotraficante con sede en Golfito, Costa Rica, la cual, entre los años 2017 y 2020 se le achaca el haber traficado cocaína a través de medios marítimos, aéreos y terrestres desde Colombia a través de Costa Rica hasta México para su introducción a suelo norteamericano", cita la orden de arresto del Tribunal de distrito Sur de California, Estados Unidos.

Según el ministerio, los hombres identificados como Corella Amador, conocido como Rojo, y Cordero Obregón, alias Candado o Gordo, estaban siendo investigadas por la DEA en coordinación con la PCD, ya que, presuntamente, están vinculadas a delitos por tráfico internacional de drogas.