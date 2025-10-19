Al menos once heridos en ataque ruso con drones contra la región de Dnipropetrovsk

Además resultaron dañados siete edificios de varias plantas, 27 automóviles, de los cuales nueve quedaron destruidos, un comercio y un poste eléctrico, agrega el comunicado publicado en Telegram.

El jefe de la administración regional de Dnipropetrovsk, Vladislav Gaivanenko, precisó que entre los heridos hay una mujer en estado grave.

Según el jefe del consejo regional, Mikola Lukashuk, los equipos de rescate llevaron a otras 50 personas a lugares seguros, entre ellos a dos niños.

En el mismo distrito de Sinelnikove, una casa ardió como consecuencia de los ataques rusos en la comunidad de Mezhova, mientras que en Mikoláyivka hubo daños en la infraestructura.

También en la región de Dnipropetrovsk, en el distrito de Nikopol, las tropas rusas atacaron la ciudad homónima, así como Pokrovske, con artillería y drones.

Se registraron daños en dos viviendas, así como en dos automóviles y en una línea eléctrica.

Las fuerzas de defensa aérea destruyeron cuatro drones rusos sobre la región.

En tanto, la Fuerza Aérea ucraniana informó de que Rusia lanzó anoche 62 aparatos aéreos no tripulados contra Ucrania, de los que las fuerzas de defensa ucranianas lograron derribar o neutralizar 40.

El comunicado precisa que las fuerzas rusas lanzaron desde las 19.00 horas del sábado y durante la noche alrededor de 40 drones Shahed, además de aparatos aéreos no tripulados Gerebra y de otro tipo desde las direcciones rusas de Mílerovo, Kursk, Oriol, Shatálovo y Primorsko-Ajtarsk.

Hasta las 08.30 horas del domingo, la defensa antiaérea derribó o neutralizó 40 aparatos no tripulados enemigos Shahed, Gerbera y de otros tipos en el norte y el este del país, agrega el comunicado difundido en Telegram, que añado que se registraron impactos de 19 drones en siete localizaciones.

El ataque aéreo fue repelido por la aviación, las unidades de misiles antiaéreos, los medios de guerra electrónica y sistemas no tripulados y los grupos de fuego móviles de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, añade.