Israel devuelve a Gaza 15 cuerpos de palestinos, de nuevo con signos de tortura

"El Ministerio de Salud anuncia la recepción de 15 cuerpos de mártires, liberados hoy por la ocupación israelí y la Cruz Roja, lo que eleva el número total de cuerpos recibidos a 150", advirtió la institución, añadiendo que "algunos cuerpos presentan signos de maltrato, palizas, esposas y vendajes (en los ojos)".

Aunque los trabajos de identificación continúan en el Hospital Nasser por parte de sus equipos, Sanidad advierte que son las propias familias las que han identificado 25 de los cadáveres.

Dado el deterioro grave que sufren los cuerpos que Israel entrega, Sanidad ha tenido que habilitar una web para que las familias se identifiquen y traten de encontrar a los suyos entre las imágenes de los cadáveres.

El Nasser también organizó sesiones de reconocimiento presenciales, mostrando en pantallas a grupos de familiares las imágenes con objeto de que de alguno reconociera a sus seres queridos entre las fotografías de los cuerpos, destrozados y descompuestos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Uno de los médicos del centro envió a EFE unas fotografías de uno de los cuerpos recibidos a mitad de semana, en la que se veía un rostro deformado y la cabeza aún mantenía atada la venda con la que presuntamente se le habían tapado los ojos. Las manos seguían esposadas a la espalda y en sus brazos se aprecian numerosas marcas y heridas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, en el enclave hay aún 16 cuerpos de rehenes israelíes que las autoridades gazatíes tratan de encontrar, ya que cuando entró en vigor el alto el fuego aún no estaban a su disposición.

Israel devuelve a Gaza 15 cadáveres de palestinos a cambio del cuerpo de cada rehén devuelto por Hamás, que anoche devolvió dos (pero sólo uno de ellos era israelí, Ronen Engel, mientras que el otro pertenecía al tailandés Sonthaya Oakkharasri).

El servicio de rescatistas de la Defensa Civil ha denunciado el "doble rasero" a la hora de tratar los cadáveres en Gaza, ya que a pesar de que no se permitía la entrada de maquinaria pesada para buscar los cuerpos de los gazatíes entre los escombros, sí se ha permitido para tratar de encontrar a los rehenes.