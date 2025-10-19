Israel identifica el cuerpo de uno de los rehenes como Ronen Engel del kibutz Nir Oz

Jerusalén, 19 oct (EFE).- El Ejército israelí informó este domingo a la familia del rehén Ronen Engel, de 54 años, de que su cuerpo había sido devuelto a Israel desde Gaza para su entierro; tras la identificación de madrugada de sus restos mortales en el Instituto Nacional de Medicina Forense.