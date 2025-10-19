Nuevo máximo intradía del Nikkei japonés ante la cercanía de un acuerdo de gobierno

Sobre las 11:20 hora local (02:20 GMT), el selectivo japonés, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, avanzaba más de 1.360 puntos y se situaba en el entorno de los 48.940 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, ganaba un 2 % o 63,42 puntos, y se situaba en las 3.233,86 unidades.

Los principales medios japoneses dan ya por sentado este lunes un acuerdo de coalición entre el PLD e Ishin para permitir que Takaichi, la primera mujer al frente del partido gobernante, se haga con la victoria en la votación parlamentaria de este martes para elegir al sucesor de Shigeru Ishiba al frente del Ejecutivo.

El acuerdo, que se prevé sea anunciado esta misma tarde, pone fin a más de una semana de profunda incertidumbre política en Japón, tras la salida del partido budista Komeito de la coalición que mantenía con el PLD desde hacía más de 26 años.

El parqué tokiota abrió fuertemente al alza, animado también por los buenos resultados en Wall Street la semana pasada, una vez disipado el temor por la solvencia de los bancos regionales en Estados Unidos.

Entre las más beneficiadas por la renovación en los ánimos de los inversores se encontraban la financiera Mizuho Financial Group, que subía un 4,2 % a media sesión, o el gigante de las telecomunicaciones SoftBank Group, que crecía un 5,41 %.

Mientras, la minorista Muji se dejaba más de un 4 % tras la suspensión de las ventas de productos en internet por un problema logístico.

El gigante automovilístico Toyota, por su parte, crecía un 1,99 %, mientras que Fast Retailing, la matriz de Uniqlo, sumaba un 3,88 %.