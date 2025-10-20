Aitana y La Oreja de Van Gogh retrasan la venta de entradas por la caída de Amazon

La preventa de las entradas de la gira de Aitana también tuvo que paralizarse como consecuencia de la incidencia, que está causando fallos en cientos de webs y apps por todo el mundo.

"Debido a una incidencia técnica a nivel global en los servidores de los 'partners' de compraventa, nos vemos obligados a detener de manera temporal la venta de entradas para todos los conciertos. Informaremos una vez se resuelva, lamentamos las molestias ocasionadas", informó en la red social X la compañía GTS, que representa a la cantante.

También la Oreja de Van Gogh, que el miércoles anunció la vuelta de Amaia Montero, su cantante original, como vocalista del grupo, una reunión que irá acompañada de una gira por los escenarios españoles.

El grupo había anunciado que la venta de entradas para los primeros conciertos en su gira de 2026, arrancaría hoy a las 12:00 (hora española), pero los problemas técnicos registrados por Amazon obligaron al conjunto a anunciar en redes sociales que la venta se pospone a las cuatro de la tarde.

Las incidencias en los servicios de Amazon Web Services se comenzaron a registrar en torno a las 9.00 horas (7.00 GMT) de este lunes, una caída que la compañía está tratando de resolver completamente, tras informar de que la mayoría de sus servicios se han recuperado ya tras los errores detectados.

El origen de la avería parece estar en uno de sus centros de datos en Virginia del Norte (EE.UU.), uno de los más grandes y antiguos de AWS, según confirmó la empresa en un comunicado.