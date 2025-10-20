Dos muertos por ataques israelíes en la ciudad de Gaza cerca de la línea amarilla

El Ejército israelí denunció, por su parte, dos incidentes en el barrio de Shejaiya (también en el este de la capital y fronterizo con Tuffah), en los que personas cruzaron la "línea amarilla" y las tropas abrieron fuego contra ellos.

"El Ejército identificó a varios terroristas que cruzaron la 'línea amarilla' y se acercaron a las tropas operando en el área de Shejaiya, suponiendo una amenaza inmediata para ellas", recoge el comunicado castrense, tras lo que los soldados dispararon "para eliminar la amenaza".

Poco después, se produjo un segundo incidente en las mismas circunstancias en el que las tropas volvieron a disparar contra la población.

La Red de Noticias Quds (vinculada con Hamás) difundió las imágenes de las presuntas familias de los fallecidos llorándolos en el Hospital Bautista Al Ahli de la ciudad de Gaza.

En todos los casos en los que el Ejército israelí ha disparado contra la población desde que comenzó el alto el fuego, matando a más de 40 personas, ha alegado que las personas suponían una "amenaza inmediata" al encontrarse en zonas cercanas a la "línea amarilla" que delimita la retirada de las tropas israelíes.

El viernes, las tropas israelíes consideraron una "amenaza inmediata" una furgoneta que llevaba 11 pasajeros, una familia que intentaba volver a su hogar en el barrio de Zeitún de la capital. Dispararon artillería contra el vehículo, matando a todos, entre ellos siete niños.

Preguntado por EFE sobre cuáles son los criterios para determinar quién constituye "una amenaza inmediata", y si estos están basados exclusivamente en criterios de proximidad, el Ejército no se pronunció.

El acuerdo firmado por Hamás e Israel establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el Ejército israelí debe retirarse hasta una demarcación que ha sido denominada 'línea amarilla', pero eso no implica que el alto el fuego no rija tras ella, aunque el Ejército israelí ha invocado la legítima defensa y las amenazas a sus tropas para disparar contra palestinos en esa zona.