El argentino Héctor Alterio y el uruguayo Mario Gas, galardonados con el premio Actúa 2025

Héctor Alterio (Buenos Aires, Argentina, 1929) se aupó a los escenarios siendo muy joven y en ellos permanece. En 2025 ha girado con un texto, 'Una pequeña historia', de tintes autobiográficos.

Se estableció en España en 1975, cuando tuvo que abandonar Argentina –había nacido en el seno de una familia de emigrantes napolitanos– por amenazas de muerte, donde empezó de nuevo hasta conquistar el cariño y el aplauso del público.

Por su parte, Mario Gas (Montevideo, Uruguay 1947) nació en la capital uruguaya, donde sus padres se encontraban de gira. Siguió su pasos.

Además de actor teatral, cinematográfico y de voz, Gas ha brillado como director escénico, con una concepción muy particular y personal del hecho dramático; como realizador cinematográfico y como gestor, puesto que ha dirigido varios festivales y coliseos. Además, se ha adentrado con igual éxito en la ópera, la zarzuela o el 'music-hall'.

Aunque la trayectoria de Fiorella Faltoyano (Málaga, 1949) ha estado marcada por su participación en 'Asignatura pendiente', cuenta con un currículo extenso especialmente en cine y televisión.

Desde su debut en teatro y televisión a finales de la década de 1950, Maite Blasco (Madrid, 1938) ha participado en películas como 'La vida alrededor' (1959), de Fernando Fernán Gómez; 'El perro del hortelano' (1996), de Pilar Miró o 'Las 13 rosas', de Emilio Martínez-Lázaro.

La AISGE premiaron también en la categoría actriz/actor de voz a Julita Gallego, quien ha puesto la voz en series tan populares como 'Pipi Calzaslargas' o 'Mazinger Z', y a Roberto Cuenca.

En la categoría 'Nueva Generación' fueron reconocidos la actriz Greta Fernández, hija del actor Eduard Fernández, y el actor español Carlos Cuevas.

Por último, la asociación reconoció en la categoría 'danza' a Anna Maleras, considerada como una pieza fundamental en la pedagogía de la danza contemporánea española, y al bailaor madrileño Candy Román.

El premio Pilar Bardem, que honra la memoria de quien fuera actriz, presidenta de la Fundación AISGE, ha sido para Fernando Marín y el premio HazTuAcción para la fundación Luzón.