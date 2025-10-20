El petróleo de Texas baja un 0,03 %, hasta 57,52 dólares el barril

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre restaron 2 centavos con respecto al cierre de la jornada anterior, moderándose tras un inicio de jornada en rojo.

Los analistas destacaban que, por primera vez desde enero de 2024, se está dando una situación de "contango" en el mercado de crudo estadounidense, en la que los productores retienen el petróleo con la idea de venderlo más caro en el futuro, cuando los precios mejoren.

Los principales factores bajistas son la perspectiva de que los grandes productores de crudo aumenten su bombeo, a las previsiones de una demanda más débil, y a las crecientes tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, que amenazan al crecimiento económico.

La semana pasada, el WTI, de referencia en EE.UU., perdió casi un 3 % de valor después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) pronosticara un exceso en la oferta y en las reservas de crudo para 2026, presionando a la baja los precios.

Asimismo, la OPEP+ ha relajado sus recortes de producción, lo que se suma al alto el fuego en Gaza, que han reducido la incertidumbre sobre el suministro de petróleo desde Oriente Medio.

La semana pasada, la directora general de la Organización Mundial del Comercio afirmó que había instado a EE.UU. y China a que reduzcan sus tensiones comerciales, advirtiendo de que el desacople de las dos economías más grandes del mundo podría acabar por menguar la producción económica mundial en un 7 % en el largo plazo.

Ambos países son los dos principales consumidores de petróleo y recientemente se han impuesto mutuamente tasas portuarias a los buques que transportan carga entre ellos, una medida de represalia llamada a interrumpir los flujos mundiales de carga.

Por otra parte, expertos citados por la cadena CNBC aseguran que también persiste la incertidumbre sobre lo que pueda suceder con el suministro de petróleo ruso, tras la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, el pasado domingo de que Washington mantendrá "aranceles masivos" sobre India a menos que deje de comprar petróleo a Moscú.