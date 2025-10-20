Israel reabre algunos cruces a Gaza para la entrada de ayuda, pero mantiene Rafah cerrado

Jerusalén, 20 oct (EFE).- Israel reabrió este lunes el cruce fronterizo a Gaza de Kerem Shalom, en el sureste, así como otros cruces adicionales para el acceso de ayuda humanitaria, aseguró a EFE el COGAT, el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.