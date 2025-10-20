Italia ve "muy complicado" implementar la propuesta española de eliminar el cambio de hora

Portoroz (Eslovenia), 20 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, se mostró este lunes neutral ante la propuesta de España de acabar con el cambio de hora en la Unión Europea a la espera de analizar sus consecuencias, pero consideró que la implementación de esa propuesta es "muy complicada".