Kast felicita a Paz y dice que Bolivia "se ha quitado el yugo de los amigos de Boric"

Santiago de Chile, 20 oct (EFE).- El candidato presidencial y líder del ultraderechista Partido Republicano, José Antonio Kast, felicitó este lunes al presidente electo de Bolivia, y aseguró que el país "se ha quitado el yugo, precisamente de los amigos del actual Gobierno en Chile".