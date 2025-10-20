OEA señala que "compleja" coyuntura de seguridad de Ecuador requiere cooperación externa

"Este momento tiene un profundo significado político e institucional; representa un paso decidido para avanzar en la agenda Interamericana de Seguridad Multidimensional de la OEA en línea con la realización de este país", dijo Ramdin, quien realiza una visita a Ecuador.

El secretario general de la OEA señaló que Ecuador enfrenta hoy una "coyuntura de seguridad compleja, marcada por el crecimiento y la extensión de redes criminales transnacionales".

"Esta realidad exige respuestas integrales, sostenidas y coordinadas; exige una coordinación, una articulación efectiva entre las instituciones nacionales y la cooperación internacional, y exige, sobre todo, un compromiso compartido para proteger la seguridad y la dignidad de las personas", dijo.

Ramdin agregó que la OEA pone a disposición de Ecuador sus programas, proyectos y experiencia técnica acumulada en el hemisferio a fin de "fortalecer las capacidades de sus instituciones para prevenir el delito, perseguir a las organizaciones criminales y proteger integralmente a su población en el marco de la cooperación internacional y el respeto al Estado de Derecho".

Para canalizar esta cooperación, la OEA ha trabajado estrechamente con las autoridades ecuatorianas en la elaboración de una estrategia de seguridad multidimensional alienada con la estrategia nacional contra la delincuencia organizada, indicó.

Detalló que esa estrategia articula áreas prioritarias enfocadas al desarrollo de capacidades técnicas e institucionales a largo plazo, y subrayó que en los últimos años, Ecuador se ha convertido en uno de los principales beneficiarios de la asistencia técnica de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA.

Recientemente -recordó- la OEA ha acompañado a Ecuador en el fortalecimiento integral de sus capacidades institucionales para enfrentar amenazas de la seguridad, abarcando control de armas, lucha contra la trata de personas, justicia penal, profesionalización policial y nuevas dimensiones como la ciberseguridad y la bioseguridad.

Este lunes, Ramdin suscribió en la sede de la Cancillería de Ecuador el Memorando de Entendimiento para la Cooperación Técnica en materia de seguridad.

Con ello -comentó- se institucionaliza y proyecta la cooperación hacia el futuro, se establece un marco estable y estratégico para diseñar e implementar programas conjuntos que respondan a las necesidades reales del país y que contribuyan a fortalecer el Sistema Interamericano de Seguridad.

De su lado, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, destacó que la firma del memorándum -a la que se sumó a la suscripción del Acuerdo de Cooperación entre la Secretaría General de la OEA y el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares (CIDAP)- se corresponden con los esfuerzos del Gobierno en temas de seguridad y desarrollo económico y social de los ecuatorianos.

"Es importante trabajar sobre la paz y seguridad que busque el Estado ecuatoriano y que el presidente (Daniel) Noboa día a día, lucha por devolverla", dijo.

En temas de seguridad, Noboa publicó este lunes un mensaje en la red social X dirigido al mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Presidente Trump, Ecuador se mantiene firme en la lucha global contra el tráfico de drogas y la minería ilegal, desafíos que exigen unidad entre las naciones comprometidas con la paz y la prosperidad", escribió.