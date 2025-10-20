Partido venezolano denuncia arresto de un hombre durante festejo religioso por Hernández

Caracas, 20 oct (EFE).- El Comité de Derechos Humanos del partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado, denunció este lunes que el líder social Yorbin García fue detenido en el estado Trujillo (oeste) durante un acto de celebración por la canonización del médico venezolano José Gregorio Hernández, quien la Iglesia convirtió en santo el pasado domingo.