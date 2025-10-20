Pedro Sánchez propone a la UE acabar definitivamente con el cambio horario

Sánchez avanzó esta decisión en sus redes sociales en la semana en la que, como viendo siendo práctica habitual, habrá que cambiar en la Unión Europea al horario de invierno.

Para el jefe del Ejecutivo, este cambio horario ya no tiene sentido, de forma mayoritaria los ciudadanos reclaman que no se haga, y la ciencia dice que ya no supone un ahorro energético y trastoca los ritmos biológicos.

"Como sabéis esta semana se vuelve a cambiar la hora, otra vez, y francamente yo no le veo el sentido", dijo Sánchez el comienzo del vídeo que compartió en redes.

Según el presidente del Gobierno, el debate "viene de lejos" y recordó que el Parlamento Europeo "votó hace seis años acabar con el cambio horario".

Por ello, avanzó que el Ejecutivo español defenderá hoy en el Consejo Europeo "que hagamos valer ese voto mayoritario y dejemos de cambiar las horas por fin en 2026".

El debate sobre acabar o no con el cambio de hora se inició en Europa en 2018, cuando el entonces presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, anunció una propuesta legislativa para poner fin a los cambios horarios, tras haber escuchado a millones de ciudadanos que manifestaron su opinión a través de una consulta pública.

Según los resultados preliminares de la encuesta publicados por la CE, un 84 % de los ciudadanos europeos y un 93 % de los españoles se pronunciaron a favor de eliminar esta práctica.

El Gobierno español avaló la propuesta europea, aunque no se pronunció si se debería adoptar el horario de verano o el de invierno permanentemente.

En su comunicación de este lunes, Sánchez tampoco detalló qué horario va a proponer adoptar de forma permanente en España.