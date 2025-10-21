Arce dice que junto a sus hijos tomará acciones por "calumnias" de leales a Evo Morales

"Pensamos que esas acusaciones se tienen que investigar en las instancias que correspondan. Nosotros nunca hemos metido las manos ahí (en la Justicia), que siga el curso normal y legal", afirmó el mandatario a EFE.

El mandatario, que entregará el poder el próximo 8 de noviembre al centrista Rodrigo Paz, mencionó que "una vez demostrada la falsedad de esas acusaciones, sin duda ellos tienen todo el derecho de hacer las acciones legales que correspondan, porque se ha manchado la imagen y el apellido nuestro".

El hijo mayor del presidente, Luis Marcelo Arce Mosqueira, fue acusado por el diputado Héctor Arce, del bloque de Evo Morales (2006-2019), por presuntamente fungir como intermediario entre el Estado y las empresas que se disputaban los proyectos de litio sin ser funcionario público, en base a una grabación que publicó.

La denuncia por este caso fue admitida en la Fiscalía en octubre de 2023, pero en abril de 2024 fue rechazada debido a que el audio no podía considerarse prueba y que Luis Marcelo Arce Mosqueira no era parte de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El caso que más llamó la atención se conoció hace un par de meses a través de la plataforma periodística Conectas y relaciona al hijo del mandatario Rafael Ernesto Arce Mosqueira con la compra de un terreno de más de 2.100 hectáreas por 3,3 millones de dólares en 2021, cuando tenía 25 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La propiedad está destinada a la producción de maíz y soya en el departamento oriental de Santa Cruz, la mayor región y motor económico del país. Además, se denunció que dicha actividad no respetó la pausa ambiental dictada por el Gobierno en 2024.

Poco después se supo que esa transacción no fue la única, ya que Rafael Ernesto, junto a su hermana Camila Arce Mosqueira, de 20 años, consiguieron préstamos por 9,1 millones de dólares en seis transacciones de una misma entidad bancaria en octubre de 2021.

Por este último caso, la Fiscalía reabrió a finales de julio de este año una investigación que había sido cerrada a mediados de 2024.

Al respecto, Arce dijo que el 'evismo', como se denomina a los legisladores y seguidores de Morales, decidió "utilizar" a sus hijos como una forma de desgastarlo políticamente "con acusaciones totalmente infundadas, como es el caso del litio".

También señaló que esas denuncias comenzaron a raíz de que en los primeros años de su gestión dejó en firme a Morales que "no se meta" con sus hijos, cuando el exmandatario insinuó que podrían estar involucrados en supuestas irregularidades.

Arce precisó que una vez que las acusaciones contra sus hijos se aclaren y éstos decidan responder jurídicamente a sus denunciantes, él actuará "de la misma manera" con quienes desde el Legislativo lo acusaron de proteger a personas supuestamente ligadas a la corrupción en su Gobierno.

"Van a tener noticias mías también, yo también me voy a defender, pero no de presidente, sino en el llano", aclaró.

Arce y Morales se distanciaron desde finales de 2021 y comenzaron una disputa por el control de las decisiones de Gobierno y del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).