Ministro israelí de Seguridad reitera que mantendrá condiciones “mínimas” para presos palestinos

“Las condiciones de encarcelamiento que implementé buscan que los terroristas en potencia lo tengan claro: si salen a asesinar judíos, que no esperen un campamento de verano después”, aseguró en su canal de Telegram, defendiendo sus políticas como un medio de “disuasión” y acusando a los medios israelíes de hacerle falsamente responsable de los actos de Hamás.

Su comunicado se produjo horas después de la publicación de una entrevista en exclusiva del exrehén Segev Kalfon con el diario israelí Yedioth Ahronoth, en la que relató que sus captores en Gaza le propinaban violentas palizas cada vez que Ben Gvir realizaba declaraciones.

“Espero sinceramente que pronto demos un paso adelante y aprobemos la ley de pena de muerte para terroristas. Hasta entonces, los terroristas seguirán languideciendo en las cárceles en las condiciones que merecen”, sentenció el ministro ultraderechista.

La ONG israelí B’Tselem publicó en agosto de 2024 un informe basado en entrevistas con 55 presos palestinos, denunciando que sufrieron palizas, pésimas condiciones higiénicas, incomunicación, abusos sexuales, y privación del alimento y el sueño durante su tiempo en cautiverio.

Según un comunicado oficial de la Knéset (Parlamento israelí) de este martes, basado en datos del Servicio de Prisiones del país, el número de prisioneros en cárceles israelíes aumentó en 6.061 presos desde el 7 de octubre de 2023, día de la masacre perpetrada por Hamás en territorio israelí.