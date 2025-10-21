Bolivia defiende en cita científica de OMS sacar hoja de coca de lista de estupefacientes

El Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre Dependencia a las Drogas analiza en una reunión de tres días en Ginebra el informe con los resultados de dos años de investigaciones sobre la hoja de coca por parte de un grupo especial de científicos (que permanecen anónimos para evitar presiones sobre ellos) y que Bolivia considera que respaldan su posición.

En la misma lista de sustancias disponibles con fines médicos científicos bajo estricta fiscalización internacional (para evitar su desvío a canales ilícitos) en la que se encuentra la hoja de coca también están la heroína, la metadona o el opio.

Bolivia lanzó la iniciativa de la desclasificación (a la que luego se unió Colombia) y para defenderla envió a Ginebra al secretario general de la Vicepresidencia de Bolivia, Juan Carlos Alurralde, quien afirmó en entrevista con EFE que el informe confirma "que la hoja de coca no causa toxicidad y no provoca dependencia, y que más bien tiene potenciales usos terapéuticos sobre los que hay que hacer más investigaciones".

El funcionario ha expuesto la posición de su gobierno al Comité de Expertos de la OMS, antes de que éste emita su recomendación final, que transitará de forma confidencial por una serie de organismos de Naciones Unidas hasta llegar a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, donde está previsto que en marzo de 2026 se vote sobre la suerte de la hoja de coca.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Comité de Expertos también ha dado la palabra a más de una docena de científicos y representantes de organizaciones sociales e indígenas, casi todos ellos ampliamente favorables a relajar las severas restricciones que pesan sobre la hoja de coca.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Este informe es absolutamente favorable al cambio de clasificación porque éste no es un asunto político, es totalmente técnico y basado en la ciencia. No se puede inventar que la hoja de coca en su estado natural es dañina para el ser humano", comentó Alurralde.

Reconoció, no obstante, que en las discusiones surgió un tema controvertido y fue el relativo a la denominada "convertibilidad" de la hoja de coca en cocaína, "aunque los científicos han aclarado que en realidad se trata de una cuestión de extracción, lo que requiere de procedimientos industriales y de precursores químicos".

"Además se necesitan enormes cantidades... toneladas de hoja de coca para producir algunos gramos de cocaína y esto no es algo que cualquiera pueda hacer en su casa o en un laboratorio casero. Es muy diferente a plantar marihuana en una maceta", aseguró.

Bolivia sostiene que uno de los beneficios de dejar de asimilar la hoja de coca con drogas altamente tóxicas y adictivas sería que "los campesinos que la cultivan hace miles de años dejarán de ser estigmatizados".

"También se abriría un inmenso potencial para las investigaciones ya que la hoja de coca tiene al menos 15 usos terapéuticos, que van desde ayudar contra el mal de altura y ser beneficiosa para el aparato digestivo o para regular la glucosa en sangre en personas diabéticas, todo lo cual favorecerá a millones de personas en el mundo", comentó Alurralde.

Agregó que las investigaciones también apuntan a un potente efecto antiinflamatorio de la hoja de coca: "Nosotros tenemos documentados cientos de casos de alivio de la artritis y muchas otras propiedades que están en el informe, pero que nosotros conocemos desde siempre por ser conocimiento ancestral".

Asimismo, los defensores de desclasificar la hoja de coca sostienen que hacerlo permitiría crear un mercado legal de hoja de coca orgánica y en estado natural para la venta en pequeñas cantidades.

"Todo ello, por supuesto, sin descuidar el aspecto de la fiscalización para evitar cualquier riesgo de desvío y mal uso", aclaró el enviado boliviano.