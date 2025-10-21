Macron no comenta el encarcelamiento de Sarkozy, pero entiende que el asunto genere debate

"Yo mismo no puedo criticar o comentar las decisiones judiciales. Soy responsable por el bien funcionamiento de las instituciones y para que el poder judicial, el poder ejecutivo y el legislativo funcionen correctamente", señaló Macron, según la traducción al esloveno de su respuesta a una pregunta durante una rueda de prensa en Liubliana.
Preguntado sobre el encarcelamiento de Sarkozy, el actual presidente afirmó que no va a comentar "lo que está pasando" y entendió que el asunto provoque "comentarios".
"Debemos distinguir entre los sentimientos legítimos de los familiares y allegados (de Sarkozy) y determinadas acciones de las instituciones", dijo Macron.
Sarkozy ha sido encarcelado hoy en la prisión parisiense de La Santé a causa de la pena de cinco años impuesta por la financiación de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi.
