Macron no comenta el encarcelamiento de Sarkozy, pero entiende que el asunto genere debate

Zagreb, 21 oct (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, no ha querido comentar la entrada en prisión este martes de su antecesor en el cargo, Nicolas Sarkozy, pero ha reconocido que este asunto genera debate en la población y opinó que ese debate debe transcurrir de forma tranquila.