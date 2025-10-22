Art Basel Paris, una fiesta de la creación contemporánea con más 200 galerías de 41 países

Lo hará gracias a la presencia de 206 galerías procedentes de 41 países que se encuentran ya desplegadas bajo la imponente cúpula de cristal del Grand Palais, aunque por el momento la entrada está reservada a los profesionales y primeros compradores y el público general deberá esperar a visitarla entre el viernes y el domingo.

"Este año, hemos franqueado una barrera simbólica porque tenemos más de 200 exhibidores", celebró este miércoles, en declaraciones a EFE, Clément Delépine, director de la feria, ya que el año pasado la tercera edición se había quedado en los 195.

Entre las galerías presentes figuran ejemplos españoles como Mira Madrid, Prats Nogueras Blanchard o Cibrián y representando a Latinoamérica en el Grand Palais hay embajadoras como la mexicana Labor o hasta cinco galerías brasileñas, como Fortes D'Aloia & Gabriel o A Gentil Carioca.

"Cada vez, me impresiona enormemente la vitalidad, la mejora de la calidad y el dinamismo del mercado español", aseguró Delépine sobre el país vecino a Francia.

La feria, que ya el año pasado había abandonado su denominación inicial 'Paris + par art Basel' para alinearse con las Art Basel de Miami (Estados Unidos), Hong Kong (China) y de la propia Basilea (Suiza), se estructura en dos dimensiones: una para las galerías ya consolidas, las más numerosas, y una sección dedicada a las emergentes.

Predomina la pintura, seguida de las obras escultóricas, sin dejar de lado la presencia de algunas fotografías, como un delicado retrato de la cantante Patti Smith firmado por Robert Mapplethorpe en 1987.

Son en total miles de obras que van desde cuadros del español Joan Miró a creaciones del francés JR, pasando por nombres como Andy Warhol o Man Ray.

También hay trabajos del estadounidense George Condo o el alemán Gerhard Richter, que dialogan directamente con algunas de las grandes exposiciones que este otoño proponen los museos de París.

Y es que otro de los objetivos de la feria este año es precisamente profundizar sus vínculos con la capital, más allá de la relación con los compradores y expertos.

Lo hará gracias a un programa de pequeñas exhibiciones en espacios públicos como la propia avenida -cerrada al tráfico- que discurre ante el Grand Palais, que ya ha sido tomada por cinco enormes esculturas, o la Plaza Vendôme, donde habrá una Rana Gustavo inflable obra del artista visual estadounidense Alex Da Corte.

La mayoría de los exhibidores del Grand Palais optan por proponer un abanico variado de artistas y formatos, pero también hay un puñado que apuesta todo a un solo nombre, como la galería neoyorquina Nahmad Contemporary, que ha viajado a París con 9 picassos, o la mexicana Kurimanzutto, con obras de la argentina Marta Minujín.

Esta última artista, además, protagonizará una charla el día 23 junto a la arquitecta mexicana Frida Escobedo, que es uno de los nombres que lidera las renovaciones del Centro Pompidou.

Todo esto ocurre mientras la capital francesa se recupera aún del 'shock' que el mundo del arte vivió el pasado fin de semana con el estrambótico robo ocurrido en el Louvre.

"Tengo confianza en que las joyas sean encontradas (...) Los robos en los museos no son algo nuevo. 'El grito' de (Edvard) Munch fue robado, en las circunstancias que sabemos, y esto ocurre todo el tiempo. Contra la delincuencia organizada y contra la gran crimen organizado es extremadamente difícil de organizarse, sean cuales sean los niveles de seguridad", indicó el director de la feria.

En cualquier caso, a la luz de estas circunstancias, Art Basel Paris ha dado instrucciones de nuevo a sus equipos de seguridad para estar extremadamente atentos a cualquier tipo de comportamiento sospechoso.