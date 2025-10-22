Chile inaugura inédito "hospital de huemules",el ciervo en extinción más austral del mundo

Concebido como un verdadero "hospital de huemules", el recinto es el primero de este tipo en Chile y se ubica al lado del Parque Nacional Cerro Castillo, a 1.500 kilómetros al sur de Santiago y donde habitan el 10 % de los huemules que quedan.
"El centro surge como respuesta a una necesidad histórica: contar con un lugar especializado para recibir y tratar a huemules enfermos o heridos, brindándoles atención médico-veterinaria, tratamientos para avanzar en su rehabilitación y devolverlos a su hábitat natural", indicó la fundación Rewilding Chile, que está a cargo del centro.
Ubicado en un antiguo predio ganadero, el recinto está protegido por un cerco electrificado para evitar el ingreso de predadores y tiene capacidad para recibir a huemules que sean rescatados de otras regiones del país.
Declarado en peligro de extinción en 1973, actualmente solo queda el 1 % de su población original, distribuida en grupos muy pequeños y fragmentados entre Chile y Argentina.
Perros asilvestrados que los atacan, ganado doméstico que les transmite enfermedades, vehículos que los atropellan y especies invasoras, como el jabalí o el ciervo rojo, que compiten por el mismo hábitat, son las principales amenazas sobre los huemules, especie emblemática de Los Andes y parte del escudo chileno.
Su conservación no solo es crucial por su valor intrínseco, sino también por su rol como "especie paraguas", ya que son grandes dispersadores de semillas y su protección beneficia a numerosos ecosistemas y otras especies.
El centro forma parte del "Corredor del Huemul", una estrategia de conservación a gran escala que busca conectar poblaciones y reforzar la recuperación de esta especie a lo largo de los Andes, y que la propia Fundación Rewilding Chile impulsa desde 2023 junto al Ministerio de Agricultura, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).