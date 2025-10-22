El brazo armado de la Yihad Islámica anuncia su compromiso con el alto el fuego en Gaza

Jerusalén, 22 oct (EFE).- El brazo armado del grupo palestino la Yihad Islámica, las Brigadas de Jerusalén, anunció este miércoles su "compromiso total" con el acuerdo de alto el fuego alcanzado en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás, que entró en vigor el pasado 10 de octubre.