El Gobierno de Arce aprueba un decreto para iniciar la transición con Rodrigo Paz

"Se ha aprobado el decreto no sólo de transición, sino de transmisión de mando", dijo a los medios el ministro de Gobierno (Interior), Roberto Ríos.

El ministro explicó que la norma incluye, entre otros aspectos, "la entrega ordenada de la documentación y los informes" de cada institución y apunta a proteger la "democracia".

También establece algunas líneas para los actos protocolares del próximo 8 de noviembre, cuando está prevista la investidura de Paz como nuevo presidente de Bolivia.

Ríos, de cuya cartera depende la Policía, explicó que esa institución "ya viene coordinando a través de sus distintas unidades" para el despliegue que se requerirá el día de la investidura presidencial, sobre todo "para brindar la seguridad a los representantes y dignatarios que lleguen de otros países".

El ministro ratificó que el Gobierno de Arce tiene la "predisposición de hacer la entrega ordenada, disciplinada, pero además con toda la información correspondiente sobre la gestión" que desarrolló en los últimos cinco años.

Paz ganó la inédita segunda vuelta presidencial con el 54,61 % de la votación, frente a un 45,39 % obtenido por su rival, el exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga, según los datos preliminares ofrecidos por el organismo electoral el mismo domingo, el día de la votación.

Esos resultados se van confirmando con el cómputo oficial que incluye también el voto en el exterior y que muestra al aún senador con un 54,95 % de la votación frente al 45,05 % de Quiroga (2001-2002), con el 99,93 % de las actas computadas.

El presidente Arce, exmandatarios, políticos opositores y varios Gobiernos del continente y de Europa felicitaron por el triunfo a Paz, que postuló por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto al expolicía Edman Lara.

En una entrevista con EFE, Paz explicó que ya inició el proceso de transición con el Gobierno de Arce y espera contar con "la mayor presencia posible de delegaciones" internacionales en su investidura.