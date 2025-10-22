GM y Ford agradecen a Trump la imposición de aranceles a las camionetas de México y Canadá

"Mary Barra, de General Motors, y Bill Ford, de Ford Motor Company, me acaban de llamar para darme las gracias por imponer aranceles a las camionetas de tamaño medio y grande", aseguró Trump en un mensaje en su red social, Truth Social.

El presidente añadió que Barra y Ford le confesaron que "sin los aranceles, sería una 'lucha' muy dura y larga para los fabricantes de camionetas y automóviles en Estados Unidos".

Según el relato de Trump, su respuesta a Barra y Ford fue que los aranceles son "una cuestión de seguridad nacional".

"Con los aranceles, tenemos una economía y un país fuertes y poderosos. ¡Sin ellos, tenemos exactamente lo contrario!", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

GM produce camionetas 'pick-up' grandes de los modelos Chevrolet Silverado y GMC Sierra en sus plantas de Silao (México) y Oshawa (Canadá) además de en los estados de Indiana y Míchigan.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Ford produce camionetas 'pick-up' en Hermosillo (México) además de en Míchigan, Misuri y Kentucky.

El martes, GM dio a conocer sus resultados financieros en el tercer trimestre del año, periodo en el que obtuvo unos beneficios netos de 1.327 millones de dólares, un 56,6 % menos que en 2024, a causa de los aranceles y las políticas de Trump con los vehículos eléctricos (VE).

GM advirtió que la decisión de Trump de eliminar los créditos fiscales para incentivar la venta de VE reducirá de forma sustancial la demanda de estos vehículos en el futuro, por lo que asumió pérdidas de cerca de 1.600 millones de dólares en el trimestre tras realizar grandes inversiones en el segmento.

A pesar de ello, el director financiero de GM, Paul Jacobson, afirmó que las políticas de Trump en contra de los VE han devuelto su demanda a una posición "más natural".

"Podemos tener éxito con los VE incluso en un entorno de menor demanda, pero uno que es mucho más natural que el entorno realmente artificial en el que hemos estado, que en realidad estaba impulsado por el cumplimiento normativo", declaró Jacobson.