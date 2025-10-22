La Bolsa de Buenos Aires cierra con un alza del 0,80 %

Por su parte, el índice general S&P BYMA avanzó 0,97 %, hasta los 83.426.663,89 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Banco Macro (+4,1 %), Grupo Financiero Galicia (+3,4 %) y Edenor (+2,3 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Aluar (-6 %), Grupo Supervielle (-2,9 %) y Ternium (-2,5 %).

Los títulos públicos argentinos en dólares operaron este miércoles con descensos de entre 0,8 % y el 2,8 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense se mantuvo estable en el estatal Banco Nación, donde cerró en un máximo de 1.515 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista el valor de la moneda estadounidense bajó 2 pesos, a 1.488 pesos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 5 pesos, a 1.550 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con leve tendencia al alza.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,3 %, hasta 1.612,06 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,1 %, a 1.592,99 pesos por dólar.