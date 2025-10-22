Lula llega a Indonesia para gira por el Sudeste Asiático y posible encuentro con Trump

El dirigente, de 79 años, llegó a Yakarta a bordo de un avión de la Fuerza Aérea brasileña alrededor de las 18.00 hora local (09.00 GMT) y fue recibido por una comitiva del Gobierno de Prabowo Subianto.

La reunión con Prabowo, que se prevé entre el jueves y el viernes, responde a otra visita de Estado hecha por el exgeneral indonesio a Brasil en julio de este año.

Según la transmisión en directo del Ejecutivo indonesio, Lula descendió de la aeronave en una tarde lluviosa y fue recibido con honores en una breve ceremonia, tras lo cual abordó un vehículo escoltado por agentes de las fuerzas de seguridad del país asiático.

Hasta ahora se desconoce si la agenda del brasileño incluye alguna actividad para la noche del miércoles, en tanto que ya se ha revelado que el jueves participará en un foro con empresarios de ambos países y el viernes visitará la sede de la ASEAN, ambas citas en Yakarta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El objetivo de esta gira, según fuentes oficiales de Brasilia, es consolidar la presencia comercial del gigante sudamericano en el Sudeste Asiático, empezando por Indonesia, la mayor economía de la región, en temas como seguridad alimentaria, bioenergía y defensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También se discutirá la expansión de las exportaciones de Brasil a Indonesia, ambos miembros del bloque BRICS, especialmente en el sector agrícola y de carnes.

Además, se espera que se firmen acuerdos de cooperación en energías renovables y biocombustibles, según apuntaron el martes fuentes de la Cancillería brasileña.

El interés de estrechar los vínculos entre Indonesia y el Mercado Común del Sur (Mercosur) será uno de los temas abordados por Brasil, como actual presidente pro témpore del bloque.

Posteriormente, Lula viajará a Kuala Lumpur, donde se reunirá el sábado con el primer ministro malasio, Anwar Ibrahim, con el objetivo de diversificar los flujos comerciales y expandir las inversiones entre ambos países.

Además de un encuentro empresarial, hay previstos acuerdos en áreas de tecnología, semiconductores y ciencia.

En Kuala Lumpur, el mandatario también participará el domingo en la cumbre de la ASEAN como actual presidente del grupo de economías emergentes BRICS.

En los márgenes de la cumbre, entre el 25 y 26 de octubre, Lula podría tener un encuentro con Trump, que aunque no está confirmado tampoco fue descartado por Brasilia, que destacó esta semana que "hay espacios" de agenda disponibles.

El encuentro se celebraría en medio de tensiones comerciales, después de que EE.UU. impusiera aranceles del 50 % a productos brasileños tras el juicio en el que el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel.