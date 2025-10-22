Perú envía semillas de ajíes al "Arca de Noé" de Noruega para conservar la agrodiversidad

Lima, 22 oct (EFE).- Perú realizó su primer envío de semillas de ajíes nativos a la llamada "Arca de Noé" de la isla de Svalbard (Noruega), el mayor banco de la biodiversidad agrícola global y salvaguarda la base de la alimentación mundial, informaron fuentes oficiales este miércoles.