Rusia alcanza una infraestructura energética en Odesa y deja sin luz a miles de hogares

Kiev, 22 oct (EFE).- Rusia alcanzó en su ataque masivo de anoche contra Ucrania una infraestructura energética en la región de Odesa, en el sur del país, dejando sin electricidad a miles de personas, según ha informado la empresa privada DTEK, que opera las instalaciones atacadas.