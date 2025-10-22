Rusia alcanza una infraestructura energética en Odesa y deja sin luz a miles de hogares

“Los trabajadores del sector energético han reconectado a líneas de reserva (de la red) las infraestructuras críticas y las viviendas allá donde ha sido técnicamente posible, y han devuelto la luz a 14.200 familias”, se lee en un comunicado emitido por la compañía.
DTEK dice también que los daños sufridos por las instalaciones alcanzadas son “significativos” y que continúan los trabajos de reparación.
Rusia atacó anoche masivamente varias regiones ucranianas en un nuevo bombardeo dirigido, sobre todo, a infraestructuras energéticas.
Las autoridades ucranianas han informado también de cortes de electricidad de emergencia en las regiones de Kiev y Dnipropetrovsk a consecuencia del ataque.
