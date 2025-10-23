Cuomo y Adams hacen campaña como "demócratas" y piden "rechazar el socialismo" de Mamdani

Cuomo y Adams, que hasta hace un mes eran rivales e intercambiaban críticas, hicieron frente común en una rueda de prensa en Harlem en la que el alcalde tomó la palabra primero para confirmar su respaldo al exgobernador demócrata y su participación en sus actos de cara a las elecciones del 4 de noviembre.

"Los hermanos se pelean. Pero cuando atacan a las familias, los hermanos se unen. Estoy luchando por la familia de Nueva York. Por eso estoy aquí para apoyar a Andrew Cuomo", dijo Adams, un demócrata moderado que renunció a finales de septiembre a su reelección, a la que optaba por la vía independiente.

Cuomo, que perdió las primarias demócratas contra Mamdani, reivindicó que tanto él como Adams son "demócratas" y denunció que la campaña electoral del favorito a la alcaldía está enraizada en la "división" y que sus políticas son antipolicía y antinegocios, lo que conllevará "menos ingresos" para la ciudad.

"Si los neoyorquinos votan, yo gano. Nueva York debe rechazar el socialismo y la división", agregó Cuomo.

"¿Estoy enfadado por no ser el que gane al socialista, al comunista? Les aseguro que sí", dijo Adams, usando el mismo calificativo que el presidente Donald Trump, en referencia a la pertenencia de Mamdani al ala socialista de los demócratas y a sus políticas progresistas, respaldadas por figuras como Bernie Sanders.

Adams también vinculó a Mamdani, que es musulmán y ha defendido la causa palestina, al "extremismo islámico" que se ha impuesto "a los pensamientos lógicos" en otros países, y sostuvo que tiene "la energía de un gentrificador" por la agresividad de su campaña, con acciones de interrupción que consideró "irrespetuosas".

Tras conocerse el respaldo de Adams a Cuomo, Mamdani dijo en un comunicado que no estaba sorprendido de que "se alineen en beneficio de la clase multimillonaria y el mismo presidente".