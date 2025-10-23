El Gobierno de Panamá licitará en 2026 un puerto en el lado Atlántico del Canal

El puerto se levantará en Isla Margarita, en la provincia caribeña de Colón, en "la última (zona) que queda en ese sector de entrada del Canal, en el lado Atlántico, a un costado de la (terminal portuaria) que ya tiene la empresa Evergreen", declaró este jueves el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

"Le he pedido a la Autoridad Marítima de Panamá que comience ya (...) la elaboración de los términos y condiciones para una licitación que espero se haga de manera internacional, abierta a todos los competidores, en los primeros meses del 2026. Hay mucho apetito por esa concesión", anunció el mandatario durante su conferencia de prensa semanal.

En torno al Canal hay tres grandes puertos en la vertiente del Atlántico, operados por la estadounidense SSA Marine, el taiwanés Grupo Evergreen y el hongkonés CK Hutchinson Holdings, y otros dos en el Pacifico concesionados a Panama Ports Company, filial de CK Hutchison, y a PSA Panama International de Singapur.

El Canal de Panamá, por su parte, presentará al mercado el próximo 27 de octubre dos proyectos portuarios: Corozal en el Pacífico y Telfers en el Atlántico, como un primer paso para conocer el apetito del mercado y establecer un cronograma de licitación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mulino aspira a que en la licitación de Isla Margarita participen "los mejores" para que la obra "pueda ser adjudicada pronto y se inicie la construcción de un puerto de clase mundial, para beneficio de todo Panamá, de su posición geográfica como un centro de transbordo logístico, y se impulse inversión extranjera y el empleo".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La "ampliación portuaria en general" panameña "atenderá el crecimiento de demanda del comercio marítimo", dijo el jefe de Estado, porque "vienen muchos contenedores".

El proyecto de Isla Margarita, resaltó en ese sentido, envía dos señales "claras": la primera, el interés del Ejecutivo de consolidar a Panamá "como un polo logístico" y la segunda "la importancia del cumplimiento de compromiso por parte de los concesionarios".

"Por lo menos en mi Gobierno, el que no ejecute una concesión se le quita", sentenció el mandatario.

Mediante un decreto ejecutivo publicado en la Gaceta Oficial del 20 de octubre pasado, el Ejecutivo expropió "por motivos de interés social urgente" 41 fincas ubicadas en Isla Margarita bajo el control de la empresa Panama Colon Container Port, que firmó en 2013 una concesión para la construcción y administración de un puerto.

Mulino criticó que durante años la titularidad de los terrenos de Isla Margarita se manejó "como un negociado, pero no desarrollando el puerto, y mucho menos la concesión del puerto".