El papa pide "tolerancia cero ante cualquier forma de abuso en la Iglesia"

"La Iglesia es nuestro hogar espiritual; como tal, toda parroquia y actividad pastoral está destinada a ser un espacio en el que glorifiquemos a Dios y cuidemos de los demás, especialmente de los niños y de los vulnerables. A este respecto, renuevo mi llamado a que no haya tolerancia alguna hacia ninguna forma de abuso en la Iglesia", escribió el pontífice.

En la misiva, el papa estadounidense y con nacionalidad peruana dijo que espera que las deliberaciones de los participantes en la conferencia "conduzcan a la implementación de políticas y prácticas esenciales que aseguren la transparencia en el tratamiento de los casos, fomenten una cultura de prevención y salvaguarden a 'estos pequeños' del Señor".

Esta semana, León XIV recibió en el Vaticano a varios integrantes de la Junta Global de Víctimas de Abusos (ECA), en una reunión que las víctimas calificaron como "un paso histórico y esperanzador hacia una mayor cooperación" con la Iglesia católica.

El pasado 15 de septiembre, el papa indicó durante una vigilia de oración por el Jubileo de la Consolación que "algunos miembros" del clero "han infligido violencia y abusos" y afirmó que "hoy la Iglesia se arrodilla con las víctimas".

