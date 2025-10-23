Paco Ignacio Taibo II provoca polémica por comentario sobre libros de mujeres en México

"Porque si partimos de la cuota, dices, bueno, un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria en mitad de Guanajuato, ¿Por qué hay que castigarlos con ese libro de poesía?", dijo Taibo II durante la conferencia diaria de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Tras el comentario, Sheinbaum intervino y adelantó que se hará una versión con libros escritos por mujeres.

"Vamos a hacer una colección de mujeres", sentenció la mandataria.

El funcionario anunció este jueves el lanzamiento de la campaña "25 para el 25", en la cual se regalarán 2,5 millones de libros para fomentar la lectura en América Latina, cuyos autores son representantes del Boom Literario de los años 60 y 70, en su mayoría hombres.

Tras ser cuestionado sobre la ausencia de más títulos escritos por mujeres, como la escritora mexicana Elena Garro, Taibo II lanzó el citado comentario, aunque matizó que en la colección "el número de autoras es grande", entre ellas Noa Fernández, Elena Poniatowska, Adela Fernández y Guadalupe Dueñas.

La colección incluye, entre otros autores, a Juan Gelman, Julio Cortázar, Manuel Rojas, Raúl Zurita y Gabriel García Márquez.

Taibo II dijo que a la distribución se sumarán Uruguay y Honduras y todas las librerías del FCE en América Latina, hasta llegar a 14 países, a la vez que reconoció que hubo problemas en Perú y Ecuador, países con los que México no tiene buenas relaciones.