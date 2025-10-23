Paz celebra que Quiroga le brinde su apoyo "sin condiciones" para gobernar en Bolivia

"Considera que, gracias a ese gesto, se podrá avanzar con mayor rapidez en la agenda que Bolivia necesita para salir adelante", señala un comunicado oficial del centrista Paz.

Paz agregó que "espera que este ejemplo de desprendimiento político inspire a muchos más a poner al país por encima de los intereses personales".

El exmandatario derechista ofreció en la víspera a Paz la "gobernabilidad" necesaria para que tenga en las presidencias del Senado y la Cámara de Diputados a la gente "que él vea conveniente para arrancar su Gobierno y enfrentar la crisis" económica que vive el país.

Quiroga sostuvo el miércoles que "está claro" que el "presidente electo" de Bolivia es Rodrigo Paz.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Está claro que, más allá de problemas que se puedan identificar que toda elección los tiene, el presidente electo, como dijimos el domingo en la noche, es Rodrigo Paz y el binomio del PDC (Partido Demócrata Cristiano) va a gobernar Bolivia estos próximos cinco años", sostuvo Quiroga, que fue presidente del país entre 2001 y 2002, en una rueda de prensa en La Paz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El exmandatario de derecha se expresó de esta forma después de que algunos sectores, incluidos varios de sus seguidores, protestaron contra el resultado de la segunda vuelta y hablaron de un supuesto "fraude".

Quiroga afirmó también que "ha habido errores" en el proceso electoral y que vieron que hubo "transposiciones de hojas de trabajo en actas" electorales, aunque aclaró que la cantidad "no afecta" al resultado de la segunda vuelta.

El expresidente también destacó como una "señal enormemente positiva" el que Paz decidiera no invitar a su investidura a los presidentes de Venezuela, Nicaragua, ni Cuba, de las que dijo que "son tres tiranías trogloditas" que "no tienen que tener pisada en una democracia" como la boliviana.

El cómputo oficial de la segunda vuelta presidencial realizada en Bolivia el domingo alcanzó este miércoles el 100 % y confirmó el triunfo de Paz Pereira, postulante del PDC.

Paz obtuvo un 54,96 % de los votos, frente a un 45,04 % logrado por su rival, el expresidente Quiroga, según los datos publicados en la página web del órgano electoral boliviano con el 100 % de las actas computadas.

El Decreto Presidencial 5475 de transición de Gobierno ya fue aprobado por el Ejecutivo de Luis Arce y publicado oficialmente este jueves, por lo que las autoridades salientes ya pueden compartir documentos oficiales con el equipo de Paz.

Paz, que postuló junto al expolicía Edman Lara, tomará juramento como Presidente el próximo 8 de noviembre en La Paz, sede de Gobierno.