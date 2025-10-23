Presidente de Perú promete "pasar del discurso a la acción", tras confianza del Congreso

"Estamos tranquilos, la confianza que nos ha dado el Congreso es una responsabilidad adicional para pasar del discurso a la acción", declaró Jerí a la emisora RPP durante una actividad de supervisión de los operativos contra la criminalidad en la provincia portuaria del Callao, vecina de Lima.

El mandatario, quien asumió la jefatura de Estado hace dos semanas en reemplazo de Dina Boluarte, quien fue destituida por el Congreso, aseguró que su gestión está "demostrando o intentado demostrar todos los días actividades para luchar contra la delincuencia", que es la principal exigencia que hacen los peruanos a sus autoridades.

"Estos operativos se van a realizar todos los días, voy a procurar estar en todos", anunció Jerí antes de confirmar que el Gobierno solicitará facultades especiales al Congreso para legislar directamente en temas de seguridad ciudadana.

El Congreso de Perú le dio este jueves un voto de confianza al gabinete que encabeza Álvarez, tras la presentación de un plan de Gobierno para los próximos nueve meses que estará concentrado en la lucha contra la criminalidad y el impulso a la economía, según dijo el primer ministro.

A favor del Gobierno votó, principalmente, el grupo de fuerzas de derecha que sostuvieron en el cargo a Boluarte hasta que hace dos semanas impulsaron su destitución por "incapacidad moral" para enfrentar el incremento de la inseguridad ciudadana.

Jerí, quien era presidente del Congreso, asumió la jefatura de Estado por sucesión constitucional el pasado 10 de octubre y formó el gabinete que lidera Álvarez el día 14.

Durante su comparecencia ante el pleno del Congreso, el primer ministro afirmó que "este Gobierno asume la seguridad como una cuestión de Estado" porque están "convencidos de que sin seguridad no hay crecimiento, hay desarrollo ni democracia que perdure".

"Nuestro país se desangra, en los últimos años la sociedad ha sido golpeada por la violencia criminal y organizaciones que actúan en total impunidad, y debemos reconocerlo con firmeza y sin evasivas, esta situación es resultado de una cadena de errores, omisiones y decisiones equivocadas", enfatizó Álvarez.

El gabinete se presentó durante el primer día del estado de emergencia decretado en Lima y el Callao para enfrentar el auge de extorsiones y casos de sicariato (asesinatos por encargo) contra comercios, autobuses de transporte público y otros negocios, a manos de organizaciones criminales.

La medida contempla la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles en apoyo a la Policía Nacional y operativos conjuntos, con especial énfasis en las cárceles, ya que las autoridades aseguran que gran parte de las bandas criminales son dirigidas desde ellas.

Durante la visita al Callao, Jerí aseguró que el Gobierno buscar avanzar en su objetivo de recuperar el control territorial y devolver la tranquilidad a los barrios, por lo que está "exigiendo resultados contundentes a todos los operativos".

"Si la delincuencia nos golpea una vez, nosotros golpearemos dos veces", reafirmó el mandatario antes de destacar que la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el serenazgo municipal (guardias de seguridad local) conforman ahora fuerzas combinadas para implementar una ofensiva firme contra la delincuencia.

El gobernante sostuvo, al respecto, que "para que las cosas funcionen hay que estar presentes" y acotó que la asistencia de las principales autoridades a los operativos "no es una simple fotografía para el día de mañana, es el inicio de una nueva forma de trabajo conjunto entre todos los niveles del Estado".