Sanciones de EE.UU. a Rusia disparan al alza los precios del petróleo

El crudo aceleró su alza hoy jueves, más de 5%, impulsados por los anuncios de sanciones de Estados Unidos a las dos mayores petroleras rusas Rosneft y Lukoil, que podrían limitar la oferta en el mercado.

Esta mañana, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en diciembre, subía un 5,05% a 65,75 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en el mismo mes, ganaba un 5,18% a 61,53 dólares.

En Asia los precios del petróleo subieron casi 3% el jueves.

Trump anunció las sanciones el miércoles en Washington tras reclamar que sus conversaciones con su homólogo ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania “no van a ningún lado”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, llamó a los aliados de Estados Unidos a unirse a las sanciones.