Venezuela celebrará un encuentro con diputados del Caribe por la paz de la región

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Infante indicó este jueves que el encuentro forma parte de las 30 actividades que fijó el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, instalado en septiembre pasado ante la movilización naval estadounidense, lo que para el presidente Nicolás Maduro representa una "amenaza" para sacarlo del poder.

"(El encuentro) está planteado para el próximo viernes 24 de octubre en función de dar un debate sobre las amenazas reales que hay contra la paz en el Caribe", precisó Infante, que aseguró asistirán diputados de "todo el Caribe".

El pasado 15 de octubre, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, informó que el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz promoverá que se "establezcan responsabilidades de carácter penal" contra EE.UU. por sus "amenazas y agresiones", como parte de un conjunto de propuestas en defensa del país recogidas en un documento entregado a Maduro.

El texto incluye igualmente la reunión en Venezuela de parlamentarios de todo el Caribe.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Washington defiende el despliegue como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, mientras que Caracas insiste en que se trata de una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen" que le permita a EE.UU. "apoderarse" del petróleo, el gas, el oro y otros recursos de Venezuela.