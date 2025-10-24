Doce niños entre las 40 víctimas del naufragio frente a las costas de Túnez, según la OIM

La OIM precisó en un comunicado que, además de los doce niños, entre las víctimas figuran nueve mujeres y diecinueve hombres, lo que la organización calificó como uno de los "incidentes marítimos más mortales" registrados este año en la costa norte de África.

La organización señaló que la embarcación transportaba 70 personas procedentes del África subsahariana, de las cuales 30 -originarias de Camerún, Costa de Marfil y Guinea- fueron rescatadas con vida.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), desde principios de este año hasta el 23 de octubre, han muerto o desaparecido 1.015 personas en travesías en el mar hacia Europa en la ruta migratoria del Mediterráneo Central, considerada como la "más peligrosa del mundo" por parte de la OIM.

La ACNUR indicó, además, que de las 56.258 personas que desembarcaron en Italia desde el norte de África, 3.947 partieron de Túnez, lo que convierte al país norteafricano en un importante punto de partida hacia Europa en la ruta del Mediterráneo Central, junto con Libia.

Sin embargo, las salidas de migrantes desde Túnez hacia Italia se redujeron de forma notable tras la firma del memorando de entendimiento con la Unión Europea en 2023, que prevé el control migratorio a cambio de apoyo financiero.

Las autoridades tunecinas bloquearon la salida por mar al tiempo que impulsan los retornos voluntarios y, según organizaciones internacionales, expulsaron a miles de migrantes a zonas desérticas fronterizas.