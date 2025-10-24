El Parlamento de Portugal avanza hacia nuevas restricciones migratorias pese a su división

Debido a su complejidad y la ausencia de un acuerdo entre los partidos, el documento fue votado punto por punto en la comisión hasta ser aprobado en su totalidad, lo que no permite determinar si finalmente recibirá la luz verde definitiva en el hemiciclo.

Algunos puntos de la propuesta de ley fueron aprobados gracias al apoyo del grupo de ultraderecha Chega, mientras que otros tuvieron el respaldo del Partido Socialista (PS), con lo que no está muy claro con qué tipo de apoyos contarán los dos socios en el Gobierno, el conservador Partido Social Demócrata (PSD) y el democristiano CDS-PP, para sacarla adelante.

Según medios portugueses, el voto definitivo debería producirse el próximo martes, día 28, pero el Parlamento todavía no lo ha agregado a su calendario de trabajo.

Cuando el Ejecutivo presentó sus propuestas de cambio de la Ley de Extranjeros y de la de Nacionalidad el pasado julio pasaron directamente a las comisiones especializadas del Parlamento, en vez de ser votadas primero en el pleno para luego ser enmendadas en dichas comisiones.

La alteración en la Ley de Extranjeros, que limita los visados de trabajo, la reagrupación familiar y la entrada de migrantes de países lusoparlantes, fue más rápida y ya ha sido aprobada por la cámara y firmada por el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, tras varias idas y venidas, ya que tuvo que ser estudiada por el Tribunal Constitucional.

Con los cambios aprobados este viernes, el proyecto para la nueva Ley de Nacionalidad extiende todos los períodos de residencia legal para quienes buscan la nacionalidad portuguesa y sus hijos nacidos en Portugal.

El semanario Expresso indicó que, gracias al voto a favor de Chega, las condiciones para que los nacidos en Portugal, hijos de padres inmigrantes, obtengan la nacionalidad cambiarían: solo se les concedería el pasaporte portugués si uno de los padres ha residido legalmente en el país durante al menos cinco años en el momento del nacimiento.

En el caso de los adultos que quieran naturalizarse, el texto recoge que se necesitaría ser residente legal en el país como mínimo durante siete años en el caso de los ciudadanos europeos o personas de países lusoparlantes, y diez para los del resto del mundo.

También se busca con este proyecto poner fin al régimen excepcional para los judíos sefarditas, entre otros.