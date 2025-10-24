Trece eurodiputados viajan a México para la comisión parlamentaria mixta UE-México

El copresidente por la parte europea, el popular Antonio López-Istúriz, encabeza una delegación en la que también estarán los españoles Borja Giménez (PP), Javi López, César Luena (ambos PSOE), Diana Riba (ERC) y Estrella Galán (Sumar), junto a otros siete diputados procedentes de Italia, Letonia, Austria, Francia, Hungría y Estonia.

Además de analizar los "pasos pendientes" para la ratificación del acuerdo global entre la UE y México, cuya modernización se acordó en enero de 2025, hablarán sobre seguridad y retos regionales, políticas de género, gestión de los flujos migratorios y la transición y soberanía energéticas, así como los retos legislativos que conllevan.

"La reunión llega en un momento decisivo para nuestras relaciones bilaterales. Es una oportunidad para reforzar el diálogo político, impulsar la modernización del acuerdo global y consolidar la cooperación en materia de comercio, democracia, derechos humanos y desarrollo social, afrontando juntos los desafíos globales con una visión compartida", dijo López istúriz en un comunicado.

En los márgenes de la comisión parlamentaria mixta, los eurodiputados aprovecharán el viaje para verse el lunes con representantes del Gobierno mexicano y con organizaciones de la sociedad civil centradas en la defensa de la libertad de expresión y de prensa y los derechos humanos, mientras que el miércoles se reunirán con representantes empresariales de ambas partes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy