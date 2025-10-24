Mundo

Trump y Kim podrían reeditar un histórico encuentro como fue en 2019

SEÚL. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, podrían reeditar un histórico encuentro en la próxima semana. El último tuvo lugar en 2019 en la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas.

Por AFP
24 de octubre de 2025 - 11:48
La última reunión entre Kim Jong-Un (i) y Donald Trump (d), fue en la histórica frontera entre las dos Coreas.
La última reunión en 2019 entre Kim Jong-Un (i), del lado de Corea del Norte; y Donald Trump (d), en territorio surcoreano, fue en la histórica frontera entre las dos Coreas.Archivo, ABC Color

El ministro de Unificación de Corea del Sur dijo que había una posibilidad “considerable” para que se celebre una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, durante una visita a la península la próxima semana.

Corea del Norte parece estar “prestando atención a Estados Unidos y varios indicios (...) sugieren una posibilidad considerable de un encuentro”, dijo Chung Dong-young.

Medios estadounidenses señalaron que funcionarios de la administración discutieron en privado organizar una reunión entre Trump y Kim, que celebraron tres encuentros durante el primer mandato del republicano.

Momento en que el presidente de Estados Unidos (i), Donald Trump, da el paso histórico hacia territorio norcoreano, regido por la dictadura más hermética del mundo, hoy bajo el liderazgo de Kim Jong-un (d).
En 2019. Momento en que el presidente de Estados Unidos (i), Donald Trump, da el paso histórico hacia territorio norcoreano, regido por la dictadura más hermética del mundo, hoy bajo el liderazgo de Kim Jong-un (d).

Hstórico encuentro

El último tuvo lugar en 2019 en la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas. Aunque no ha habido anuncios oficiales, esta semana las autoridades surcoreanas restringieron las visitas turísticas a esa zona.

Trump ha dicho que le gustaría verse de nuevo con el líder norcoreano, posiblemente este mismo año.

De su parte, Kim dijo el mes pasado que tiene “buenos recuerdos” de Trump y está abierto a conversar si Estados Unidos deja atrás la exigencia de que Corea del Norte renuncie a su arsenal nuclear.

El ministro surcoreano Chung instó a ambos líderes a no “dejar escapar” la oportunidad.