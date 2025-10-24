Un ataque ruso masa a al menos tres personas en la ciudad ucraniana de Jersón

Según ha informado la Fiscalía ucraniana, las fuerzas rusas atacaron masivamente durante la mañana de este viernes la ciudad con lanzacohetes múltiples dirigidos contra zonas residenciales.
Además de viviendas, el ataque provocó daños en distintas infraestructuras civiles y de transporte, según la Fiscalía.
Numerosos civiles han muerto en los últimos meses en Jersón por ataques rusos como éstos.
Las fuerzas rusas también atacan a civiles en la ciudad y la región con drones kamikazes.
