Un ataque ruso masa a al menos tres personas en la ciudad ucraniana de Jersón

Kiev, 24 oct (EFE).- Un ataque ruso mató este viernes a al menos tres personas e hirió a otras catorce en la ciudad del sur de Ucrania de Jersón, que está expuesta al fuego constante ruso desde el otro lado del río Dniéper que parte la región homónima en dos y marca la línea divisoria del territorio que controla cada uno de los dos bandos.