España defiende dar garantías a Bélgica para poder usar los activos rusos congelados

"Estamos dispuestos a darle las garantías que necesiten porque lo que está claro es que debemos encontrar todos los medios posibles para ayudar a Ucrania a defender su soberanía y su libertad", manifestó en una entrevista concedida desde Madrid a la cadena francesa France24 y a la emisora RFI.

El ministro recalcó que, de acuerdo a la postura española, el derecho internacional permite considerar que "hay reparaciones a hacer" por la invasión de Ucrania y que esos fondos rusos son "una especie de anticipación".

Pero aseguró que también comprende la postura belga, ya que son los bancos de ese país los que albergan la gran mayoría de los cerca de 200.000 millones de euros en activos rusos congelados.

Por eso Bélgica reclamaba que se compartan los riesgos financieros y legales entre todos los Estados de la UE y que también se usen los activos inmovilizados en otros países.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Albares celebró la reciente decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de sancionar a petroleras rusas y la calificó como "una verdadera contribución para parar esta guerra", mientras que sobre China aseguró que, cada vez que habla con las autoridades de ese país, él incide en que usen "toda la influencia y todo el peso diplomático que tiene sobre Rusia" para lograr la paz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Consultado por la negativa de Madrid a elevar el gasto en defensa al 5 % en línea con los países de la OTAN, Albares argumentó que España es un buen "aliado" y que ha sabido responder a todas las demandas que se le han hecho.

"La sola cosa es que nosotros consideramos que para hacer eso no hace falta el 5 %", matizó.

Igualmente adujo que es "miembro de un Gobierno que encontró el gasto militar en su nivel más bajo de la historia, el 0,9 %, y lo ha aumentado hasta el 2 % actual".

En la entrevista, Albares defendió el modelo de crecimiento español y atribuyó sus buenas cifras al "diálogo" con otras fuerzas políticas, con los sindicatos y con la patronal, para ir "todos juntos en la misma dirección".

"El crecimiento económico sirve, pero la redistribución social también", opinó.

Y frente al avance de la extrema derecha defendió también la alternativa socialdemócrata española, incluido en aspectos como su postura sobre la inmigración, y advirtió que un alineamiento de la derecha tradicional con las posturas más radicales pone en peligro el proyecto europeo y sus valores.

"Cada vez que la derecha persigue a la extrema derecha, acaba siendo fagocitada por ella", alertó Albares.