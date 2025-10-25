Madagascar revoca la nacionalidad del presidente Rajoelina tras su derrocamiento

Un decreto firmado por el nuevo primer ministro designado por el régimen, Herintsalama Rajaonarivelo, estableció que Rajoelina pierde su nacionalidad por haber adquirido la francesa en 2014, según informaron este viernes medios locales.

La medida aplica la ley que retira la ciudadanía a cualquier malgache que obtenga voluntariamente otra nacionalidad y supone que Rajoelina, de 51 años, no podrá presentarse a futuras elecciones en el país.

Rajoelina fue destituido el 14 de octubre, tres días después de que el coronel Michael Randrianirina, jefe de la unidad militar del Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), se uniera a los manifestantes al negarse a reprimir las protestas juveniles que sacudían el país.

La doble nacionalidad de Rajoelina había generado polémica antes de las elecciones de noviembre de 2023, casi una década después de que obtuviera la francesa, cuando la oposición pidió entonces su descalificación, aunque el líder logró ganar los comicios.

Madagascar atraviesa una crisis desde el 25 de septiembre que estallaron en masivas protestas impulsadas por jóvenes de la denominada generación Z indignados por los constantes cortes de electricidad y agua.

Las movilizaciones evolucionaron hacia un movimiento antigubernamental que reclamaba la dimisión de Rajoelina, acusado de corrupción, nepotismo y malversación de fondos públicos, y que se resistía a abandonar el poder pese a la presión en las calles.

Madagascar ha experimentado tres golpes de Estado desde su independencia de Francia: 1972, 1975 y 2009.

El CAPSAT ya había participado en el golpe de 2009, que derribó al entonces presidente Marc Ravalomanana y permitió llegar por primera vez al poder a Rajoelina.