Muere a los 100 años June Lockhart, actriz de ‘Lassie’ y ‘Perdidos en el espacio’

Lockhart, que estuvo presente en las pantallas hasta 2014, murió el jueves pasado rodeada de su familia en su casa en Santa Mónica, una ciudad del condado de Los Ángeles.
Nacida el 25 de junio de 1925 en la ciudad de Nueva York, Lockhart creció en una familia de artistas, su padre era actor y su madre cantante.
Inició su carrera en cine junto a sus padres en una versión para la pantalla grande de ‘Un cuento de Navidad’ (1938) y en 'El hijo de Lassie' (1945), un concepto que retomó extensamente durante la serie de televisión.
Lockhart también formó parte, de manera no oficial, del cuerpo de prensa de la Casa Blanca desde la década de 1960, y acompañó a varios presidentes en sus giras hasta la administración de George W. Bush.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy