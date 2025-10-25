Muere a los 100 años June Lockhart, actriz de ‘Lassie’ y ‘Perdidos en el espacio’

Los Ángeles (EE.UU), 25 oct (EFE).- La actriz estadounidense June Lockhart, conocida por su papel en las series de televisión ‘Lassie’ y ‘Perdidos en el Espacio’, murió en Los Ángeles (California) a la edad de cien años, informó este sábado su publicista.