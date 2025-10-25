Organizaciones tunecinas rechazan la suspensión de la Asociación de Mujeres demócratas

La decisión de suspensión -cuyas razones aún no se han hecho públicas pero constan desde el 21 de octubre- suscitó este sábado la reacción de la Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos Humanos (LTDH), que consideró la medida como "una grave violación de la libertad de asociación y de la independencia del movimiento feminista y civil" en el país magrebí.

Ante esta suspensión, que se hizo pública este viernes, el Observatorio Nacional para la Defensa del Carácter Civil del Estado (ONDCE) expresó su solidaridad con la organización y pidió que la decisión sea revisada "lo antes posible".

El observatorio consideró la ATFD como una de las organizaciones "más importantes" de la sociedad civil tunecina por "su lucha contra todas las formas de injusticia", como "la violencia ejercida contra las mujeres".

"Esta decisión llega en un contexto marcado por un creciente represión hacia activistas, militantes y defensores de los derechos humanos y de las libertades", denunció la Liga en un comunicado.

La Unión General de Trabajadores Tunecinos (UGTT), el mayor sindicato de Túnez, condenó a su vez la suspensión de las actividades de la ATFD, una decisión que según el sindicato, se enmarca en "las continuas restricciones a la sociedad civil" y en el "ataque a las voces libres y críticas" en el país.

Tras esta decisión, el Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales (FTDES) responsabilizó abiertamente a las autoridades tunecinas del "deterioro del clima de libertades", y aseguró que se enfrenta a "la misma criminalización y estigmatización".