Pionyang homenajea a chinos muertos en la Guerra de Corea antes de visita de Xi al Sur

Kim "rindió un homenaje silencioso en memoria de los soldados fallecidos" al acudir el viernes al cementerio de los Voluntarios del Pueblo Chino en Hoechang, al sur de Pyongyang, según KCNA.

El acto tuvo lugar la víspera del sábado, una jornada que Pionyang y Pekín conmemoran como el 75 aniversario de la primera victoria militar de los soldados chinos durante su participación en la Guerra de Corea.

Los soldados chinos enterrados en un cementerio que alberga además los restos de uno de los hijos de Mao Zedong, Mao Anying, son un "símbolo de la valiosa amistad" entre Corea del Norte y China, subrayó el medio estatal.

El homenaje se produce después de que Pionyang lanzara el pasado miércoles múltiples misiles balísticos de corto alcance (SRBM) y en medio de un fortalecimiento de sus vínculos con China, ilustrado por el viaje de Kim a la capital china para asistir a un desfile militar por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

Además, el guiño de Pionyang a Pekín de hoy se produce días antes de que Xi viaje a Corea del Sur para participar en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), una cita durante la que tiene previsto reunirse el 30 de octubre con su homologo estadounidense, Donald Trump, y el 1 de noviembre con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung.

Autoridades estadounidenses afirmaron este sábado que "no está previsto" un encuentro entre Trump y Kim, aunque Seúl afirmó la víspera que hay "señales" de que Pionyang y Washington podrían estar preparándose para un encuentro.