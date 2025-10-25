Seis escritores optan al Premio de la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa

Se trata de las obras 'Minimosca' (Gustavo Faverón, Perú), 'Bad hombre' (Pola Oloixarac, Argentina), 'Castillos de fuego' (Ignacio Martínez de Pisón, España), 'El caballo dorado' (Sergio Ramírez, Nicaragua), 'La península de las casas vacías' (David Uclés, España) y 'Un silencio lleno de murmullos' (Gioconda Belli, Nicaragua).

Álvaro Vargas Llosa, hijo del Nobel de Literatura hispanoperuano, y Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, abrirán el acto junto a la presidenta de la región de Extremadura, donde se celebra esta bienal en honor a Vargas Llosa, María Guardiola.

Será el presidente del jurado, el crítico español Juan Manuel Bonet, el encargado de anunciar la novela galardonada de entre las seis finalistas.

El ganador se unirá en el palmarés del premio a David Toscana (México, 2023), Juan Gabriel Vásquez (Colombia, 2021), Rodrigo Blanco Calderón (Venezuela, 2019), Carlos Franz (Chile, 2016) y Juan Bonilla (España, 2014).

El acto pondrá el broche a cuatro días de cultura de la primera edición de la Bienal Mario Vargas Llosa celebrada en España, en las localidades de Cáceres, Badajoz y Trujillo.

Al mediodía, los seis finalistas del premio firmarán ejemplares de sus novelas en el Gran Teatro de Cáceres.

En la programación de la jornada, destaca también la conversación 'Voces discordantes' entre el periodista español Juan Luis Cebrián y Álvaro Vargas Llosa.

Y 'Las enseñanzas de Vargas Llosa', que explorará el legado del Nobel como escritor y ciudadano, con la escritora mexicana Ángeles Mastretta y el colombiano Héctor Abad Faciolince, mediado por la periodista de oriegen cuabano Gina Montaner.